Rapina all'Ovs Kids di borgata Parella

Due rapine nel giro di pochi giorni stanno agitando gli animi di borgata Parella.

Dopo il furto di una settimana fa nel centro estetico di Via Salbertrand, dove a essere rubati erano stati lo smartphone della titolare e il fondo cassa, a finire nel mirino dei malviventi è stato il punto vendita Ovs Kids di Via Antonio Fogazzaro angolo Via Nicola Fabrizi.

Oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nel negozio, minacciando la cassiera e riuscendo a portare via un centinaio di Euro dalla cassa; il rapinatore è poi riuscito a fuggire, facendo perdere le tracce.

“Due rapine in una settimana nel nostro quartiere – commenta la presidente del comitato TorinoInMovimento Federica Fulco – mi sembrano decisamente troppe”.