Iniziativa dell’Asl TO5 il 17 settembre, in occasione della Giornata nazionale della Sicurezza del Paziente

Il prossimo 17 settembre si celebra la Giornata Nazionale per la sicurezza della Persona Assistita.

L’Asl TO5 ha previsto momenti di sensibilizzazione per gli operatori delle diverse strutture sanitarie anche attraverso un Poster che verrà affisso nei reparti. Il poster mette in evidenza 5 momenti per la sicurezza della terapia.

In questo modo anche i cittadini che si recano presso le strutture possono partecipare attivamente al processo di cura, ponendo domande sui farmaci che si assumono e di comunicare apertamente con il medico specialista.