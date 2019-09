Incidente tra Cavour e Villafranca, tremendo il bilancio: un morto e cinque feriti

Ancora sangue sulle strade del torinese. Sulla statale tra Cavour e Villafranca, nel pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, si è verificato un bruttissimo incidente fra due auto.

Tremendo il bilancio: una persona è deceduta e quattro sono rimaste ferite. Sul posto sono velocemente arrivati i soccorsi, ma per uno dei coinvolti nello scontro non vi è stato nulla da fare. L'elisoccorso del 118 ha trasportato un anziano di circa 80 anni al Cto di Torino, con ferite che hanno portato la prima diagnosi a parlare di un codice giallo.

Le altre quattro persone coinvolte destano invece meno preoccupazioni, si tratta di codici verdi, ospedalizzati tra Savigliano e Pinerolo con mezzi del 118. I rilievi delle forze dell'ordine sono tuttora in corso, per provare a chiarire la dinamica del tragico scontro.

L'episodio si è verificato alle 17.25 nel comune di Villafranca, sulla strada provinciale 151. Le vetture coinvolte sono una Fiat Uno rossa condotta da un uomo di 52 anni che da Villafranca viaggiava verso Cavour, con a bordo come passeggero il padre di 80 anni, pensionato di Nichelino. Il conducente della Uno è deceduto sul colpo, mentre il padre è stato condotto al Cto con elisoccorso. Lo scontro è avvenuto con una Ford Focus grigia condotta da un ragazzo di 24 anni, di origine romena, residente a Villafranca Piemonte, che trasportava altri due ragazzi romeni, rispettivamente di 21 e 35 anni. Questi ultimi sono stati condotti presso l’ospedale di Pinerolo non in pericolo di vita per accertamenti, tra cui quelli alcolemici e tossicologici.

La Focus viaggiava verso Vigone e alla curva ha invaso la corsia opposta da cui proveniva la Uno centrandola; successivamente, ribaltandosi ha urtato una Golf Bianca condotta da una signora di 41 anni di Moretta che viaggiava dietro alla Uno, con a bordo la figlia di 8 anni, che viaggiava sul retro ben assicurata. I passeggeri della Golf sono rimasti illesi ma sono stati condotti all’ospedale di Pinerolo per accertamenti.

L’autista della Focus è stato arrestato dai Carabinieri per omicidio stradale. La vittima si chiamava Francesco Carbonaro, residente a Villafranca. I familiari sono stati avvisati.