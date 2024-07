San Salvario, negozi da incubo: cibi sequestrati, locali sporchi e scommesse illecite. Multe per 30mila euro

Duecento chili di cibo sequestrato e multe per quasi 30mila euro. E' il bilancio dei controlli che hanno effettuato le forze dell'ordine nella zona di San Salvario. L’attività, coordinata da personale del commissariato di Polizia, ha visto la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, dell’A.S.L., e ha visto il concorso della Polizia Ferroviaria, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e dell’unità cinofila Polizia di Stato. Sono state 131 le persone identificate, di cui tre denunciate.





Nel corso del servizio sono stati sanzionati 3 locali: il primo si trova in via Madama Cristina ed è stato multato per 2875 euro per diverse violazioni amministrative e per la mancata pulizia del locale. Sempre per violazioni amministrative è stato sanzionato per 4.883 euro un secondo esercizio commerciale, in via Baretti.

Il terzo esercizio commerciale, in via Principe Tommaso, invece è stato multato per circa 20mila euro per diverse irregolarità tra le quali il possesso di congelatori privi dei requisiti normativi, e la mancanza del cartello indicante il divieto di vendita di bevande alcoliche oltre le 23. Inoltre, allo stesso locale, veniva comminata una sanzione di 1.500 euro per la mancata rintracciabilità di 200 chili di alimenti. Nell’esercizio, infine, veniva trovato personale addetto al servizio cucina risultato irregolare sul territorio nazionale.

In un quarto locale, in via Nizza, è stato trovato personale per la raccolta scommesse, in mancanze del titolare, privo di iscrizione in licenza in qualità di rappresentante.