Settimo viaggia “A ruota libera”

E’ iniziata alle ore 15 di oggi, domenica 15 settembre 2019, la nuova edizione di “A ruota libera”, iniziativa promossa dal comune di Settimo in collaborazione con la Fondazione ECM, il coordinamento dei comitati parchi settimesi, l'associazione Ri-Ciclistica e l'Ecomuseo del Freidano, che prevede un percorso alla scoperta dei Parchi Settimesi.

La pedalata ecologica ha radunato alle ore 14.45 in Piazza della Libertà moltissimi partecipanti pronti ad affrontare in bicicletta il seguente itinerario, che comprende tre diverse soste oltre all’inaugurazione del nuovo cavalca-ferrovia di parco Castelverde: Via Italia, Via Roma, Via Della Repubblica, Via Consolata, Via della Costituzione, parco Oasi della Speranza, parco Castelverde, Via De Francisco, Via Frassati, Via Monviso (sosta parco), Via Leinì, Via Fantina(sosta c/o sala A. Aglietta).

E poi via Pastrengo, Via Villafranca, Via Pietro Micca, Via Cascina Nuova, corso Piemonte, Via Moglia, Via Montoso, parco Via Colle dell'Assietta (sosta), Via Colle dell'Assietta, Via Moglia, Via Vivaldi, Via Milano, parco di Via Sondrio, Via Milano, Via Lombardia, Via Gioberti, Via Ariosto.

L’arrivo all’Ecomuseo del Freidano alle 17.30 include una visita gratuita degli spazi museali.