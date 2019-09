Ingressi gratuiti a scopo benefico per le partite casalinghe di alcune società sportive torinesi

La Giunta Comunale ha rinnovato per il quarto anno, su iniziativa e proposta dell’Assessorato allo Sport della Città di Torino, lo schema di avviso pubblico per l’individuazione di beneficiari di ingressi omaggio per eventi sportivi di rilevanza nazionale quali partite di calcio, pallacanestro e di pallavolo per la stagione 2019/2020.

All’iniziativa, unica nel suo genere, hanno aderito generosamente le società calcistiche del Torino FC, la Juventus FC, la Reale Mutua Basket Torino e le compagini del CUS Torino di pallavolo femminile e della Iren Fixi Torino basket femminile. Le società metteranno a disposizione del Comune di Torino i biglietti per assistere alle gare interne di Campionato, Champions League e Coppa Italia.

Potranno rispondere al bando esclusivamente le Associazioni no profit che abbiano sede o che svolgono la loro attività sul territorio comunale in ambito socio-assistenziale o educativo a favore di giovani minorenni.

Gli interessati possono ottenere informazioni sulla procedura telefonando dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12 allo 011 011 25871. Le richieste vanno redatte sull’apposito modulo e inviate tramite e-mail all’indirizzo sport.tempolibero@comune.torino.it, tramite fax allo 011 011 25875 o a mano presso l’Area Sport in corso Ferrucci 122 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12 entro e non oltre le ore 12 del 2 ottobre 2019.

L’assegnazione dei tagliandi avverrà a turno secondo l’ordine di arrivo delle domande e successivamente, nel caso di richieste superiori alla disponibilità, tramite un’estrazione.