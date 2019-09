Appendino a Roma incontra il Premier Conte, il Ministro Costa e il Sottosegretario Fraccaro

Questo pomeriggio, a Palazzo Chigi, la sindaca Chiara Appendino è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Si è trattato - spiega in una nota Palazzo Civico - di una visita di cortesia, nel corso della quale la prima cittadina ha discusso con il Premier temi relativi allo sviluppo di Torino, alcuni che riguardano dossier già aperti nei mesi scorsi e altri che potrebbero esserlo in futuro. Tra questi l'area di crisi complessa, le ATP Finals, Metro 2 ed eventi per il territorio", conclude il Comune.

Durante la visita a Roma Appendino ha incontrato anche il Ministro all'Ambiente Sergio Costa, con il quale si è confrontata sulla mobilità e qualità dell'aria, e il Sottosegretario Riccardo Fraccaro. Al centro di quest'ultimo colloquio il tema dei Comuni e le risorse che il Governo intende dare a loro sostegno.