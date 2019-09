“Quella per una mobilità più sostenibile e una città meno inquinata è una sfida anche culturale. Come credo abbiate intuito, questa amministrazione non ha alcuna paura di affrontarla”. Così la sindaca Chiara Appendino, via Facebook, replica ad un commento molto critico sulla nuova pista ciclabile di corso Potenza.

L’internauta, sempre via social, accusava la prima cittadina di aver rovinato Torino con le piste ciclabili.