Sabato appuntamento con "Quattro zampe in passerella" a Nichelino

E' uno dei momenti più attesi della Festa di San Matteo, in programma dal 12 al 23 settembre a Nichelino.

L'appuntamento con “Quattro zampe in passerella”, la ormai nota sfilata canina, è in programma sabato 21 alle ore 16, organizzata in collaborazione con il canile e il gattile Enpa di Chieri. Le iscrizioni, aperte a tutte le tipologie canine (di razza o meticce), si effettueranno il giorno stesso della sfilata, sabato 21 settembre, fino ad un'ora prima dell'evento: il costo è di tre euro.

La sfilata, giunta alla sua settima edizione, si svolgerà in piazza dei Polesani nel mondo. Sono previste 10 categorie: per tutte ci sarà la premiazione del primo classificato, ma a tutti i partecipanti sarà comunque rilasciato un gadget – omaggio. La sfilata sarà l’occasione per promuovere l’adozione di esemplari che sono attualmente ospiti nel canile di Chieri, una parte dei quali sarà direttamente presentata sul palco.

Un'occasione da non mancare, per tutti coloro che amano i nostri amici a quattro zampe.