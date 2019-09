"Un trono tra le nuvole": a Moncalieri una mostra-viaggio nel Tibet

Per chi ama la cultura orientale, è affascinato dalla figura del Damai Lama e sogna di fare un viaggio alla scoperta del Tibet è un'occasione da non perdere.

Dal 27 settembre 2019 al 19 gennaio 2020, presso la galleria "Mostre Marotta" di strada Carpice 22 a Moncalieri, si terrà la mostra dal titolo: "Un trono tra le nuvole: la storia moderna del Tibet attraverso gli occhi del XIV Dalai Lama".

Dopo il successo della prima parte di questa mostra, che trattava il periodo del Tibet dal 1876 al 1933, si presenta ora la seconda parte della storia moderna de Tibet.

Questa nuova mostra, curata sempre da Giovanni Carlo Rocca, tratta quindi la storia moderna del Tibet dal 1933 al 1959, ovvero il primo periodo sotto la guida dell’attuale Dalai Lama. Il viaggio si svolgerà attraverso l’esposizione e la presentazione di libri, giornali e riviste d'epoca, fotografie, manufatti, mobili ed arte originale tibetana: 30 anni di cammino attraverso l'arte e gli avvenimenti del Tibet.

La location scelta è la galleria Mostre Marotta, specializzata in tappeti, mobili e sculture orientali. Il progetto dell'esposizione è nato dalla collaborazione tra l'associazione Purple Middle Way e la galleria Mostre Marotta. La mostra conterrà materiale librario, cartaceo e fotografico d'epoca della Purple Middle Way, oggetti antichi e mobili di cultura tibetana provenienti dalla collezioni privata Marotta, un ampio patrimonio librario e fotografico, inediti documenti sul Tibet...

Il tutto per raccontare la meravigliosa storia moderna del Tibet attraverso gli occhi del XIV Dalai Lama. Durante l'esposizione sarà presentato un video-documentario sulla vita del XIV Dalai Lama. La mostra sarà un’occasione per approfondire numerosi temi, quali:

• la vita del XIV Dalai Lama

• la cultura, la storia e l’arte tibetana

• le spedizioni antropologiche e scientifiche internazionali in Tibet

• le spedizioni italiane in Tibet

• usi e costumi del popolo tibetano

• l’informazione e la sensibilizzazione in merito alle difficoltà nel preservare una cultura di un popolo occupato e in parte esule.

Una mostra che è un vero e proprio gioiello, nel cuore di Moncalieri. L'ingresso è libero. In vendita il libro della mostra, il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di un orfanotrofio in Nepal. L'esposizione è rivolta a tutti coloro che nutrono curiosità verso qualunque forma d'arte e sono desiderosi di conoscere nuove culture.



Orari: Mar-Sab 9-13/15-19. Dom: 15-19. Lun: Chiuso.

Telefono per info e visite guidate: 0116467427

Sito: www.untronotralenuvole.it

Ingresso: Gratuito