Valli di Lanzo, Cantoira si prepara alla 26ª Fiera dell'Artigianato

Sabato 5 luglio l'evento prenderà il via alle 10 con l'apertura ufficiale della fiera al pubblico. Nel pomeriggio, alle 17, è prevista l'inaugurazione ufficiale. La serata proseguirà con l'apertura dello stand gastronomico alle 19, per culminare in musica alle 21,30 con la performance del gruppo Li Magnoutoun, pronto a far ballare tutti i presenti.