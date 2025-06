Castelli Aperti: tutte le dimore visitabili nel Torinese

In occasione della trentesima edizione di Castelli Aperti, domenica 6 luglio la provincia di Torino propone un affascinante itinerario tra ville aristocratiche, castelli dalle mille storie e residenze circondate dal verde.



Ad Arignano, il Castello delle Quattro Torri – già teatro della sezione “Castelli in Rosa” – apre nuovamente al pubblico per visite guidate su prenotazione. Un’occasione per scoprire non solo l’architettura ma anche l’anima romantica di una dimora immersa nella campagna torinese. A Caravino, il Castello e Parco di Masino si offre come esperienza completa tra interni nobiliari, giardini storici e viste spettacolari sulla Serra d’Ivrea. A Piossasco, Casa Lajolo propone una visita immersiva tra giardini e sale grazie a contenuti audio e QR code scaricabili sul proprio smartphone, per un percorso personale e coinvolgente. Anche il Castello di Pralormo, con il suo parco e le sue stanze affrescate, apre le porte per un’intera giornata di visite. Chiude la proposta il Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo, esempio riuscito di contaminazione tra arte, natura e contemporaneità, con mostre e percorsi nel verde curati dalla Fondazione Cosso.



Per info: www.castelliaperti.it