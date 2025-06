A Grugliasco tutto pronto per il ritorno della Festa delle Farfalle

Sabato 5 luglio, dalle ore 17, al parco Le Serre di Grugliasco torna anche quest’anno la Festa delle Farfalle: una giornata all’insegna dell’arte, della musica e della condivisione, aperto a tutto il territorio!

Cosa vi aspetta?

Spettacoli di 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 inseriti nella rassegna dei “burattini alle serre” - teatro di figura

Attività di 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 per grandi e piccini e anche per i vostri amici a 4 zampe

Un delizioso 𝗮𝗽𝗲𝗿𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗲

E per concludere… il grande concerto dei White Gospel Group, che per la prima volta canteranno insieme alla Non Solo Note’s Band!

Per info e prenotazioni: Giorgia – 353 4168517