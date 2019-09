Al laghetto di Italia '61 torna il modellismo nautico. E i volontari ripuliscono le sponde

Torna sabato 21 e domenica 22 settembre, per il quinto anno consecutivo, il weekend torinese dedicato al modellismo nautico, terrestre e ferroviario, sulle sponde del laghetto Italia ‘61 di via Ventimiglia. Un appuntamento attesissimo da tutti gli appassionati, che vede la collaborazione tra le Asd Millefonti e Gruppo Anziani La Tampa, e anticipato, come di consueto, da una giornata di sensibilizzazione sul tema ambientale.

In occasione dell’iniziativa nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”, infatti, i volontari di Torino Spazio Pubblico del quartiere Nizza Millefonti, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Peyron-Re Umberto I”, organizzano per domani, venerdì 20, dalle ore 9, una pulizia collettiva del parco e delle sponde lacustri.

“Questa zona verde – spiega Vitale Pinelli, promotore della manifestazione – è uno dei biglietti da visita della nostra città, per chi arriva da fuori Torino lungo corso Unità d’Italia. Abbiamo lamentato la sporcizia e il degrado già molto tempo fa, e in questi ultimi giorni ci siamo adoperati per togliere almeno il fogliame e la spazzatura”. Un accumulo di sporcizia che, soprattutto in piena estate, rendeva l’area attorno al Palavela più simile a una palude che a un’oasi naturale.

Ma anche quest’anno, grazie all’operosità dei volontari, il laghetto è salvo – e pronto ad accogliere i collezionisti, per due giorni consecutivi, con centinaia di modellini statici e dinamici, tutti radiocomandati. Intanto, per ovviare a futuri problemi di decoro, le associazioni coinvolte hanno intenzione di chiedere al Comune la cessione della manutenzione del parco, acquisendone la diretta gestione in termini di pulizia e cura del verde. Una proposta ancora da ufficializzare formalmente, dopo il termine dell’evento.