Piscina piange l’ex sindaco Edda Basso

In Comune a Piscina ha impegnato 25 anni della sua vita, per 10 anni ha ricoperto la carica di sindaco e per altri 10 è stata vice. Edda Basso, 61 anni, è mancata stanotte al San Luigi di Orbassano dopo una breve malattia.

Vicesindaco uscente, si era impegnata nell’ultima campagna elettorale per tornare a indossare la fascia tricolore con il suo gruppo “Noi per Piscina”, ma non l’aveva spuntata con il suo ex vicesindaco Cristiano Favaro. La notizia ha colto molte persone di sorpresa e diversi primi cittadini che hanno collaborato con lei, la ricordano per il suo impegno e per la sua passione politica.