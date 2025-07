Il grande caldo manda in tilt Moncalieri: blackout in diverse zone della città

Il grande caldo di questi ultimi giorni è stato mitigato appena, in alcune zone, dalla pioggia caduta nella serata di martedì. Poi il solleone è tornato a farla da padrone, il che vuol dire condizionatori e impianto di raffreddamento a palla, con le inevitabili conseguenze negative. Moncalieri non ha fatto eccezione, con blackout a raffica che hanno interessato un pò tutte le Borgate.

Blackout diffusi ma di breve durata

Le segnalazioni sono arrivate da Nasi a Testona, da Moriondo a Bauducchi a Tetti Piatti, coinvolgendo anche il centro storico: Borgo Navile, viale della Stazione e via Cavour. La nota positiva, se vogliamo trovarla, sta nel fatto che le interruzioni di corrente sono state brevi, durando da qualche minuto fino ad un massimo di un'ora. Nulla di paragonabile con quanto successo, soprattutto a Torino, a metà giugno, quando i blackout erano durati in alcuni casi anche ore ed ore, mandando in tilt climatizzatori ma anche i frigoriferi di molti locali.

Aspettando il calo delle temperature

Il guaio è che fino a sabato le temperature elevate, con picchi massimi di 35-37 gradi, sembrano destinate a durare, col rischio quindi che i distacchi di corrente possano divenire anche più frequenti. In attesa che arrivi da domenica l'annunciata diminuzione delle temperature.