Fancy women bike ride, anche la Torino al femminile ama la bicicletta

Hanno sfidato il meteo e hanno vinto. E sono salite in sella, per accompagnare idealmente tutte le altre persone che hanno compiuto lo stesso gesto in molte altre città del mondo.

E' andato in scena nel pomeriggio di oggi il "Fancy women bike ride" alla torinese. Nella giornata mondiale senz'auto, anche a Torino si è svolta la colorata pedalata in contemporanea con 120 località: un momento di affermazione per le donne che vogliono visibilità sulle strade, nella società e nella vita

Dopo una prima edizione che l’anno scorso ha coinvolto Milano, la pedalata più colorata e bella al mondo è arrivata anche a Torino. Sono nove le città italiane coinvolte: oltre al capoluogo piemontese anche Milano, Roma, Genova, Padova, Verona, Trento, Monza e Ravenna nella settima edizione della kermesse.

“Il fenomeno dei cambiamenti climatici ci ricorda in modo sempre più pressante quanto sia importante e urgente cambiare i nostri stili di vita in un’ottica più sostenibile” dichiara Pinar Pinzuti, coordinatrice internazionale della Fancy Women Bike Ride e aggiunge “più donne usano la bicicletta, più donne saranno incoraggiate ad andare in bici perché questo è ciò che serve al nostro pianeta. Sappiamo che dobbiamo cambiare le nostre abitudini, perché non farlo in modo piacevole e festoso? Quale momento migliore per indossare quell’abito che tanto amiamo e che sta sempre nell’armadio per cui manca sempre l’occasione?”.