Torino: la bocciofila "Rastel Verd" verrà abbattuta, incerto il futuro dell'area

La bocciofila “Rastel Verd” di corso Toscana 160 verrà abbattuta, ma resta ancora incerto il futuro dell’area. Dal 2012, anno in cui venne revocata ai vecchi gestori l’amministrazione per morosità, lo struttura è in stato di degrado.

“Da tempo– ha spiegato il Presidente della Circoscrizione 5 Marco Novello, durante una commissione sul futuro dello stabile – la bocciofila è totalmente abbandonata, diventando un rifugio per senzatetto: all’interno c’è anche stato un incendio. Visto che nessuno era interessato a riutilizzarla, come Circoscrizione abbiamo richiesto la demolizione”.

La scorsa settimana c’è stato un sopralluogo da parte degli uffici tecnici, che hanno dato il via libera all’abbattimento. “Sono state superate tutte le problematiche – ha continuato Novello – come la rimozione del contatore dell’Italgas. Ora bisogna capire quali sono le tempistiche per lo smantellamento. Cosa succederà dopo: verranno ampliati i giardini Cavallotti o l’Amministrazione ha altre idee per il recupero?”.

Domande al momento senza risposta. “Sulla data di demolizione – ha replicato l’assessore comunale alla sicurezza Roberto Finardi – non so nulla, così come sulla destinazione d’uso differente perché è di competenza dell’assessorato all’urbanistica”.