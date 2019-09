La "Notte Bianca" e i fuochi concludono stasera la festa di San Matteo a Nichelino

Arriva alla sua conclusione questa sera l'edizione 2019 della festa di San Matteo, che dal 12 settembre ad oggi ha fatto diventare Nichelino il centro di gravità di Torino sud.

L'appuntamento finale è in via Juvarra con la "Notte Bianca": negozi aperti fino alla mezzanotte, punti musicali, animazione e bancarelle lungo la via. In più: disco revival anni '70 - '80 - '90 per allietare tutti, giovani e meno giovani. La serata viene organizzata in collaborazione con i commercianti di via Juvarra.

Si comincia alle ore 18 e si finirà alle 22.30 con il consueto spettacolo dei fuochi piromusicali presso l'area giardini.