Atc, nuovo intervento in via Ghedini: recuperati altri due alloggi occupati abusivamente

Questa mattina, in via Ghedini a Torino, la Polizia Locale, con il supporto tecnico dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, ha sgomberato altri due alloggi occupati abusivamente. L’intervento segue una serie di operazioni già effettuate recentemente nella stessa area, dove il fenomeno delle occupazioni senza titolo sta causando grave disagio tra i residenti. Con l’intervento di oggi nelle ultime settimane sono stati recuperati 7 appartamenti.

Gli alloggi liberati sono stati prontamente messi in sicurezza dalle maestranze di Atc con sistemi anti-effrazione per prevenire ulteriori intrusioni e saranno a breve sottoposti a interventi di manutenzione per essere restituiti a chi ne ha diritto.

"L’operazione di oggi - dichiara il presidente dell’Agenzia, Emilio Bolla - rappresenta un ulteriore tassello del lavoro congiunto che stiamo portando avanti con le istituzioni per garantire la legalità e la sicurezza nei quartieri di edilizia pubblica. Ringrazio la Polizia Locale per il continuo impegno confermando la determinazione di Atc nel contrastare ogni forma di abuso. Gli alloggi recuperati verranno presto rimessi nella disponibilità della Città di Torino per destinarli alle famiglie in graduatoria, contribuendo così a dare risposte concrete al bisogno abitativo".

L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale continuerà a collaborare con le forze dell’ordine e le istituzioni locali per assicurare che il patrimonio di edilizia pubblica sia utilizzato nel rispetto delle regole, tutelando i diritti di tutti i cittadini.