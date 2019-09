Lo cercano per giorni e alla fine lo trovano morto: vittima un 67enne andato a cercare funghi nei boschi

Giorni di ricerca e alla fine la tragica scoperta. Un uomo di 67 anni, originario di La Loggia, di cui si erano perse le tracce venerdì scorso quando era impegnato in un'escursione alla ricerca di funghi, è stato ritrovato morto dai soccorritori questa notte, poco prima delle 24.



Si trovava nei boschi della zona di Cumiana. A far scattare l'allarme e le ricerche sono stati i famigliari che non lo hanno visto rientrare a casa, ma che hanno atteso prima di segnalarne la scomparsa. Prima è stata ritrovata la sua vettura dai carabinieri in borgata Ciom, parcheggiata all'inizio del percorso che l'uomo aveva deciso di intraprendere. Poi la terribile scoperta. Quindi, grazie anche all'utilizzo di un'unità cinofila molecolare del Soccorso Alpino, i soccorritori sono arrivati in un'area di fitta boscaglia, ma non particolarmente impervia, a una ventina di minuti a piedi dall'automobile.

La salma è stata recuperata e consegnata alle autorità per le operazioni di Polizia Giudiziaria. Hanno collaborato i Vigili del Fuoco e gli Aib.