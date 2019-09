Reale Group inaugura il nuovo Cral a Torino. L'azienda: "Al centro ci sono i nostri dipendenti"

Un’area di 18 mila metri quadrati con zona fitness, solarium e una serie di campi sportivi: tennis in terra battuta, beach volley, basket e pallavolo, paddle e un campo da calcio a 11 divisibile in due campi per il gioco a 7. E ancora, bar, ristorante, porticato, sale polivalenti e un’ampia area verde. È stato inaugurato oggi pomeriggio a Torino il nuovo Cral di Reale Group, creato nel 1927, che si trasferisce dall’attuale sede di Beinasco. Il circolo ricreativo dedicato ai dipendenti della società è una struttura all'avanguardia, con i lavori che sono teminati lo scorso luglio, in leggero ritardo per il ritrovamento, durante gli scavi, di otto ordigni bellici. "Le nostre radici sono a Torino - ha detto Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua - e con questa struttura confermiamo il forte attaccamento alla città, ribadendo che per la nostra azienda le persone, i dipendenti sono centrali". All'evento hanno partecipato la sindaca Chiara Appendino, il presidente di Reale Mutua Luigi Lana, il direttore generale di Reale Immobili Alberto Ramella e il presidente del Cral Giuseppe Sciolla, oltre a delegazioni delle squadre sponsorizzate dalla società. Ambasciatore della serata l'ex campione olimpico Jury Chechi. Venerdì 27 e sabato 28 settembre il Cral aprirà ai dipendenti, con tornei sportivi e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno anche i colleghi delle società spagnole e cilene del Gruppo. Durante le tre giornate, infine, l'associazione Monkey’s Evolution realizzerà alcuni murales nelle pareti interne di recinzione, raffiguranti i temi della sostenibilità, dello sport e dell’innovazione.