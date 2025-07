Trasporto pubblico locale, sottoscritto il rinnovo dell'accordo sui turni di lavoro

Nella prima mattinata di oggi, dopo una trattativa durata tutta la notte, è stata sottoscritta l’intesa per il rinnovo accordo turni orari TPL urbano, con importanti novità per i conducenti di linea urbana GTT.

"L’accordo mira a una maggiore conciliazione tra vita privata e lavoro, come previsto dal CCNL riguardo l’erogazione dei 40 € strutturali vincolati alla sottoscrizione di accordi di secondo livello territoriali",hanno sottolineato FIT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL AUTOFERRO.

Principali novità introdotte:

Turni di lavoro

Viene adottato uno schema base di turnazione su sei settimane per maggiore stabilità e previsione

Maggiore percentuale di turni a ripresa unica:

• Lun–Ven: 80% ripresa unica (60% massimale a 6h30 / 40% massimale a

6h50) 20%turnia doppia ripresa;

• Sabato: 85% ripresa unica di cui il 60% con massimale a 6,30 e il 40% con

massimale a 6,50, 15% turni a doppia ripresa;

• Festivi: 95% ripresa unica di cui il 50% con il massimale a 6,30 e il 50% con

massimale a 6,45. 5% dei turni a doppia ripresa destinati a personale assegnatario di T2R per motivi di saluti.

• Eliminazione del turno “W” e soppressione della relativa banca ore.

• Previste attività accessorie (movimentazione lavaggio, sabbiatura bus e

tram) solo se compatibili con il turno.

Preconoscenza

Garanzia di 10 ore minime tra i turni sui turni da preconoscenza, possibilità con arrivo personale nuovo assunto di estendere 10 ore anche fuori preconoscenza.

Chiusura tassativo del servizio giornaliero entro le 14:00.

Obiettivo: chiusura turni con 48h di anticipo entro aprile 2026.

Nei periodi di festività (es. Pasqua, Natale, agosto), la preconoscenza non sarà valida, ma i turni manterranno caratteristiche simili.

Turni part-time

I conducenti part-time orizzontale lavoreranno 6 giorni su 7.

In via sperimentale, sarà possibile convertire il contratto in part-time verticale su 3 giorni (es. ven-sab-dom) con media giornaliera di 6h30.

Salute e limitazioni orarie

I conducenti con prescrizioni mediche riceveranno prioritariamente turni a doppia ripresa, salvo diversa indicazione del medico. I turni unici riservati ai casi sanitari non supereranno il 5% per deposito.

Tempi di cambio e percorrenza

Riconoscimento in busta paga dei tempi di cambio a partire dal 2025. Previsto adeguamento tempi di percorrenza e sosta, con sosta minima di 14 min su tratte oltre i 60 minuti.

Trasferimenti

Nella stessa area di appartenenza, avverranno tutti i mesi, altresì per i

trasferimenti tra diverse aree avverranno due volte all’anno il 1 aprile e il primo ottobre, sempre nel rispetto del decreto L. 148/31.

Indennità e riconoscimenti economici

Dal 1° ottobre 2025, l’indennità giornaliera di guida salirà da €3,70 a €6,50.

Dal 1° gennaio 2026, erogazione di una quota mensile di €40 lordi per la nuova articolazione dell’orario (12 mesi, non utile al TFR).

Riconoscimento del 100% dell’anzianità pregressa per i conducenti in servizio da settembre 2015 con guida certificata in aziende TPL.

Mense aziendali

Dal 1° novembre 2025, chiusura mense la domenica e nei festivi con erogazione di buoni pasto elettronici da €7

Prolungamento orario mense nei giorni feriali fino alle ore 15:00.

L’accordo prevede un aumento totale netto di 90 euro mensili in busta paga.

Entrata in vigore e monitoraggio

È previsto un monitoraggio trimestrale congiunto tra azienda e sindacati per verificarne l’applicazione.

Le modifiche saranno attuate progressivamente e completate entro il 31 marzo 2026. Presentazione e valutazione da parte dei lavoratori in assemblee che verranno calendarizzate prima dell’eventuale entrata in vigore, sottolineano i sindacati.