Gruppo Iveco, Spera (UGL Metalmeccanici): “Preoccupazione per il futuro, urge convocazione al MIMIT”

“Un asset strategico per il Paese, come il Gruppo Iveco, non può e non deve essere oggetto di notizie e speculazioni varie: urge convocazione al Mimit”.

Lo dichiara il segretario nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, “alla luce delle notizie circolate in queste ore su un’eventuale vendita di Iveco, indiscrezioni ad ora non smentite dall’azienda, e considerando gli sviluppi legati allo spin off della divisione Defence, si acuiscono le nostre preoccupazioni circa il futuro occupazionale dei lavoratori dell’intero Gruppo”.

Per il sindacalista, “l’assenza di chiarezza e di parole definitive da parte dell’azienda, sta alimentando un clima di incertezza che non può essere oltremodo essere tollerato né dai lavoratori né dal sindacato. Per queste ragioni e in coerenza con quanto già dall’UGL Metalmeccanici rappresentato nelle comunicazioni ufficiali del 10 febbraio 2025 e dell’11 giugno scorso, ribadisco la necessità di una convocazione urgente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di ottenere un quadro chiaro e trasparente in merito alla reale situazione industriale e occupazionale del Gruppo”, conclude Spera