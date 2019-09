Risparmio, Affari Miei lancia Conto Deposito TOP, il nuovo comparatore per conti deposito

Come tutti sanno l’economia non sta vivendo una delle fasi più stabili della propria storia. A dimostrarlo c’è anche l’inflazione che varia costantemente, spesso purtroppo aumentando.

Per quanto cifre e parole tipiche del settore non sono conosciute da tutti, bisogna essere consapevoli che tali andamenti hanno delle ripercussioni sulla vita di chiunque, anche e sopratutto dei risparmiatori.

Quando aumenta l’inflazione, si erode la quota dei soldi risparmiati e magari depositati sul conto corrente, a causa del minore potere di acquisto con conseguenza del fenomeno dell'inflazione.

È di fondamentale importanza, allora, cercare di proteggere i propri risparmi in qualche modo, al fine di non perdere i soldi accumulati con tanta fatica nel corso degli anni.

Uno degli strumenti da sempre apprezzato dagli Italiani per mettere al riparo i propri soldi è il conto deposito.

Il conto deposito è uno strumento di investimento in cui è possibile depositare i propri risparmi, in forma libera o vincolata, e usufruire degli interessi corrisposti dall'istituto bancario cui si è sottoscritto il prodotto, al netto delle condizioni contrattuali previste.

I requisiti sono minimi: basta un documento di identità, il codice fiscale ed un conto corrente tradizionale, anche presso un altro istituto.

Anche i rischi sono quasi inesistenti, poiché sono unicamente legati all’ipotetico fallimento dell’istituto bancario.

Inoltre va segnalata la garanzia offerta dalla Direttiva Comunitaria 2009/14/CE, con cui vengono tutelati tutti i depositanti fino a 100.000 euro.

Appurata la validità e la preferenza tutta italiana verso il Conto Deposito, come orientarsi alla scelta in un mercato sempre più dinamico come quello dei prodotti finanziari?

Una ventata di novità per i piccoli investitore è rappresentata dal lancio di Conto deposito TOP , il comparatore di conti deposito messo a disposizione gratuitamente dal portale di finanza Affari Miei, del noto divulgatore finanziario Davide Marciano.

Frutto dell'intuizione e dell'esperienza del suo fondatore, Conto deposito TOP si propone di aiutare e guidare il risparmiatore ad una scelta consapevole e funzionale alle proprie necessità, relativa al conto deposito da scegliere.

Il funzionamento del comparatore è davvero molto semplice, e si distingue per un esperienza di navigazione chiara e scorrevole.

Basta collegarsi al sito, inserire la durata del vincolo, l’importo da vincolare e la tipologia di deposito preferito. In pochi secondi si otterranno i risultati con il confronto tra i vari conti deposito accessibili.

In questo modo i risparmiatori potranno trovare l’offerta che maggiormente risponde alle loro esigenze, comodamente dal proprio smartphone e PC.

La maggior parte delle persone non ha grande dimestichezza, com’è normale che sia, con la terminologia e gli strumenti degli istituti bancari, ma in questo modo non si ha nulla da temere.

Considerato il successo che questo tipo di deposito sta ottenendo nel nostro Paese, Conto deposito TOP si pone come uno strumento molto utile per piccoli e medi risparmiatori, che dalla loro parte hanno da ora un mezzo in più per tutelare al meglio i propri soldi.