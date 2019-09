Domani l'incontro "Viaggio in Mongolia: dallo sciamanesimo al modernismo"

L’associazione di volontariato Italian Senior Expert Service (I.S.E.S.), in collaborazione con il CSV Vol.To, invita a partecipare all’incontro sul tema “Viaggio in Mongolia: dallo sciamanesimo al modernismo”, che si terrà domani, sabato 28 settembre (ore 11-13 e 14-16), presso la sala conferenze della sede del Centro Servizi, in via Giolitti 21 a Torino.

Programma

· ore 11-12 “Relazione storico geografica di un viaggio nella terra di Gingis Khan” a cura di Umberto Gellona

· ore 12-13 “La medicina tradizionale mongola e tibetana: dall’esperienza del Monastero Manba Datsan all’Università di Medicina Otoch Manramba”, a cura di Carlo Bagliani e Aldo Lo Curto

· ore 13-14 pausa

· ore 14-16 “Alla ricerca dell’Io sottile: i mille volti dello sciamano”, a cura di David Bellatalla

Carlo Bagliani e Umberto Gellona sono volontari e soci I.S.E.S.; hanno preparato e firmato accordi di collaborazione con la “Mongolian Chamber of Commerce and Industry” e all’Università di Medicina tradizionale mongola Otoch Manramba di Uaan Baatar.

Aldo Lo Curto è un “medico volontario itinerante” con esperienze nazionali e internazionali di volontariato in Africa, Amazzonia, Mongolia, Galapagos e altro; medaglia d’oro della Croce Rossa Internazionale.

David Bellatalla è ricercatore e studioso di nomadismo e sciamanesimo, ha insegnato Antropologia culturale presso università e accademie. Dal 2003 è membro dell’Accademia dlle Scienze della Mongolia. Autore di numerose pubblicazioni, è coordinatore del progetto “Una Ger per tutti” e collabora con l’asssociazione non profit “Need you” di Acqui Terme.

Causa il numero limitato dei posti a disposizione è richiesta la prenotazione via mail a ises@volontariato.torino.it