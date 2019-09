Friday for future, Greta Thunberg condivide sui social le foto di Torino: "Incredibile"

Torino ha colpito al cuore Greta Thunberg. Proprio lei, la ragazzina che ha ispirato il movimento mondiale dei giovani a favore del pianeta e dell'ambiente, infatti, ha scelto di pubblicare sui social (sia Facebook che Instagram) proprio un'immagine tratta dalla manifestazione di questa mattina in città.

Un'istantanea presa dall'alto, mentre i ragazzi stavano procedendo lungo via Cernaia e via Pietro Micca, con il commento "Incredible pictures from the #climatestrike around the world! Millions are marching today again!! THIS is Torino, Italy!! #fridaysforfuture".

Ovvero "Foto incredibili dallo sciopero per il clima in giro per il mondo. In milioni stanno marciando anche oggi. Questa è Torino, in Italia".