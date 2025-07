Un rapper e una spia aprono giovedì Una Torre di Libri

Una ‘spia con i capelli rossi’ apre l’edizione 2025 di Una Torre di Libri, il festival letterario di Torre Pellice. Quest’anno gli incontri con gli autori tornano in centro paese, in piazza del Municipio (via Repubblica). Il primo appuntamento, giovedì 10 luglio, alle 18,25 è con Sarah Mustafa e con il suo libro ‘La spia ha i capelli rossi’ mentre alle 21,15 arriva il rap d’ispirazione letteraria di Murubutu.

Oltre alle presentazioni dei libri, che continuano nei giorni successivi, fino a domenica 13, sono in programma alcuni eventi collaterali: sabato 12 nel prato del Tempio valdese di via Beckwith 4, alle 10,30, c’è l’appuntamento per bambini Una Torre di... Libricini con Paola Rattazzi, mentre davanti alla Foresteria Valdese, in via Arnaud 34, alla stessa ora, parte la passeggiata letteraria dedicata a Marina Jarre.

Anche quest’anno a Una Torre di Libri non manca la musica: sabato alle 21,15 l’appuntamento è con le canzoni resistenti degli Yo Yo Mundi mentre domenica con il concerto-spettacolo dell’Associazione Musicainsieme e delle Scuole di Musica Intercomunali della Val Pellice, Chisone, Germanasca e del Pinerolese, dedicato alle canzoni italiane e francesi.