L'associazione DIVA organizza un incontro sulla figura di Luisa Casati

L’associazione DIVA - che si occupa di informazione, orientamento, sensibilizzazione e formazione su problemi e sfide dei nostri giorni, con un particolare sguardo sul mondo femminile - nel ciclo di incontri “Donne e cultura”, un incontro su Luisa Casati, personaggio intrigante e romanzesco, a cura della signora Piera Favetto.

Appuntamento mercoledì 2 ottobre alle ore 15.30, nella sede del CSV Vol.To (via Giolitti 21 a Torino).

LUISA CASATI

Luisa Casati, nata Luisa Adele Rosa Maria Amman (Milano, 23 gennaio 1881 – Londra, 1º giugno 1957), è stata una nobildonna e collezionista d'arte italiana.

Seconda figlia del ricco produttore di cotone Alberto Amman e di Lucia Bressi, passò a Milano un'infanzia privilegiata, ma isolata. Con la prematura morte dei genitori, Luisa e la sorella maggiore Francesca divennero ricchissime ereditiere.

Nel 1900 Luisa Amman sposò il marchese milanese Camillo Casati Stampa di Soncino e nel 1901 nacque la loro unica figlia, Cristina. La relazione con Gabriele D'Annunzio provocò uno scandalo e Luisa Casati divenne particolarmente eccentrica, a partire dall'abbigliamento e dal vistoso trucco.

Nel 1910 acquistò a Venezia l'abbandonato palazzo Venier dei Leoni, oggi sede della fondazione e museo Peggy Guggenheim. Questo palazzo con ampi giardini fu la sua residenza fino al 1924: in questi giardini accolse corvi albini, pavoni e ghepardi, lì si tenevano anche feste ed appuntamenti mondani. Celebre la sua festa dove riservò per una notte l'intera Piazza San Marco, dove, nelle serate «normali», amava passeggiare nuda, coperta da un mantello di pelliccia.

Tra il 1919 e il 1920 visse nella Villa San Michele a Capri. Nel 1923 decise di acquistare una casa a Parigi, il Palais Rose da lei soprannominato Palais du Rêve, chateau alle porte di Parigi appartenuto a Robert de Montesquiou. Nel 1930 aveva accumulato, a causa del suo stile di vita, un debito di 25 milioni di dollari; impossibilitata a soddisfare tutti i creditori fu costretta a vendere il Palais e tutti i suoi contenuti furono messi all'asta. Tra gli acquirenti all'asta ci fu anche Coco Chanel.

Da Parigi emigrò a Londra, dove vivevano la figlia Cristina, con la quale aveva sempre avuto un rapporto burrascoso, e la nipote Moorea. Qui visse in povertà fino alla morte avvenuta nel 1957. È sepolta a Londra nel Brompton Cemetery. Il suo epitaffio, scelto dalla nipote, recita: «L'età non può appassirla, né l'abitudine rendere insipida la sua varietà infinita». Sono le parole che usa Shakespeare per descrivere Cleopatra in Antonio e Cleopatra.

Il desiderio di divenire lei stessa un'opera d'arte per mezzo del suo stile di vita e del suo aspetto, portarono Luisa Casati a ricercare artisti affermati e giovani talenti che la ritraessero in oli su tela, bozzetti, sculture e fotografie. Alcune delle opere sono andate perdute, mentre altre appartengono a collezionisti privati.

Di lei rimangono ritratti e sculture di Giovanni Boldini, Augustus John, Kees Van Dongen, Romaine Brooks, Ignacio Zuloaga, Drian, Alberto Martini, Paolo Troubetzkoy, Alastair, Giacomo Balla, Catherine Barjansky, Jacob Epstein e foto di Man Ray, Cecil Beaton e del barone Adolph de Meyer.

Fu musa di artisti esponenti del futurismo, come Marinetti, Depero e Boccioni, e insieme a questi ultimi contribuì alla messa in scena di uno spettacolo di marionette su musiche di Maurice Ravel.

ASSOCIAZIONE DIVA

L’associazione DIVA crea collegamenti e collaborazioni con altre associazioni, per promuovere e attivare reti di solidarietà finalizzate a prevenire le situazioni problematiche delle donne. Promuove e sostiene la nascita di nuove iniziative a supporto delle donne in difficoltà. Attraverso la collaborazione di Enti pubblici e privati, progetta e organizza iniziative idonee al sostegno delle donne: percorsi didattici informativi, incontri, convegni, mostre, concorsi, eventi ecc.

Partecipa alla Consulta Femminile Comunale, alla Consulta Femminile Regionale, alla Consulta Regionale Europea, alla Commissione Pari Opportunità e Violenza alle Donne di Torino, al Consiglio regionale del Volontariato e alla Federazione Europea Associazioni Volontariato ospedaliero e sociosanitario.