Una domenica a Carmagnola all'insegna di sport, salute e sicurezza stradale

Domenica 21 settembre Carmagnola ospita una giornata ricca di iniziative gratuite che uniscono sport, benessere e prevenzione, animando le piazze e le vie del centro. Due gli appuntamenti principali: la sesta edizione della Festa dello Sport, che coinvolge sino ad ora 26 associazioni sportive locali, e l’evento “ACI Sicuri Insieme” dedicato alla sicurezza stradale, in particolare per la popolazione adulta e over 65.

Sport per tutti nel cuore della città

Anche per la prossima stagione sportiva il Comune di Carmagnola offrirà alle diverse Associazioni e Società sportive la possibilità di promuovere la propria attività nell’ambito della sesta “Festa dello Sport”, che nelle passate edizioni ha registrato un successo via via crescente diventando uno degli appuntamenti più attesi da parte dei bambini e dei ragazzi carmagnolesi, Come ogni anno, le associazioni aderenti, al momento ben 26, offriranno gratuitamente ai numerosissimi partecipanti la possibilità di provare i vari sport nel pomeriggio di domenica 21 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19.00, nel Centro cittadino lungo via Valobra, in piazza S. Agostino ed in piazza Manzoni. La domenica mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00 sarà inoltre possibile provare le attività di fitness e di body building presso la palestra Carmafitness del Centro Sportivo comunale.

In caso di maltempo, l’iniziativa slitterà di una settimana e verrà proposta domenica 28 settembre.

L’evento è collocato all’inizio della stagione sportiva, in maniera tale da offrire la possibilità alle diverse Associazioni Sportive locali di presentarsi al pubblico, far conoscere il proprio sport ai cittadini - soprattutto ai bambini ed ai ragazzi - ed invogliarli a praticarlo. Proprio per tale motivo, le diverse realtà associative limiteranno al minimo le esibizioni di chi è già tesserato, concentrandosi invece sulle prove aperte a tutti, così da permettere alle famiglie che non hanno ancora deciso quale sport far praticare ai propri figli di effettuare una scelta consapevole.

“Anche quest’anno, – sottolinea l’Assessore allo Sport Massimiliano Pampaloni – nel periodo successivo alla Fiera Nazionale del Peperone, i nostri concittadini potranno trascorrere una splendida giornata di sport e di divertimento grazie alla disponibilità delle numerose Associazioni locali del settore. Nel corso del pomeriggio, i genitori potranno far provare ai propri figli le numerosissime attività presenti e trovare quella maggiormente adatta per ognuno di loro. L’Amministrazione, conscia dell’importanza formativa dello sport all’interno della comunità, per la sua capacità di creare legami e di educare al rispetto delle regole, per il nono anno consecutivo investirà importanti risorse nel progetto di agevolazione economica “Buono Sport”, dedicato alle famiglie che si trovano in un momento di difficoltà finanziaria. Le modalità di richiesta e i criteri di assegnazione del Buono possono essere reperiti sul sito del Comune di Carmagnola”.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Sport – Tel. 011.9724221 - sport@comune.carmagnola.to.it

Sicurezza stradale per gli over 65 con “ACI Sicuri Insieme”

In parallelo alla festa sportiva, dalle 15:00 alle 19:00 in piazza IV Martiri si svolgerà l’iniziativa “ACI Sicuri Insieme”, promossa da ACI Torino con il patrocinio del Comune di Carmagnola. L’evento è rivolto alla

popolazione adulta e in particolare agli over 65, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti alla guida e una maggiore consapevolezza in materia di sicurezza stradale.

Sotto l’ala di piazza IV Martiri sarà possibile sperimentare strumenti educativi come un simulatore di guida con visore e il “tappeto alcool”, un percorso da affrontare indossando speciali occhiali che riproducono gli effetti dell’ebbrezza. Saranno inoltre proiettate slide informative sulle recenti modifiche al Codice della Strada e distribuito materiale divulgativo. Previsto anche un corso pratico di guida sicura, sempre in piazza IV Martiri, per apprendere tecniche e comportamenti utili a ridurre il rischio di incidenti.