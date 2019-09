Verdi Piemonte, Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi nuovi portavoce

Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi sono stati eletti come nuovi portavoce regionali dei Verdi Piemonte, presso l'Hotel Inn in Piazza Massaua a Torino

All'assemblea regionale del partito ecologista erano presenti la Co-portavoce Nazionale della Federazione dei Verdi, Elena Grandi e il Consigliere Regionale del Piemonte della lista (Liberi Uguali- Verdi), Marco Grimaldi.



"Nasce una nuova pagina dei Verdi del Piemonte per raccogliere le tante voci come il grido dei tantissimi giovani scesi in piazza per il clima, per salvaguardare il pianeta dalla cattiva azione dell'uomo, cercando di affrontare cosi da subito i temi dell'emergenza climatica e ambientale. - dichiarano i due nuovi portavoce regionali, Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi- Affinché il tutto si possa tradurre in nuove opportunità di lavoro e con esso rilanciare il tessuto sociale sempre più in difficoltà".