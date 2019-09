Stramulini 2019: un modo diverso per "riscoprire" Settimo, San Mauro e Castiglione [FOTO]

Domenica 29 settembre 2019 si è tenuta la prima edizione della Stramulini, un’iniziativa organizzata dai creatori dalla ben nota “Mangialonga Fragole e Mulini”, volta a far trascorrere ai partecipanti una giornata all’insegna dell’amicizia, della compagnia, e dello sport, avente come sfondo la scoperta e l’esplorazione dei territori di Castiglione, San Mauro e Settimo Torinese.



La partenza è avvenuta alle ore 9:30 presso il Mulino Sambuy di Castiglione, dove i partecipanti si sono radunati per il ritrovo iniziale a cui ha aderito anche il sindaco Loris Lovera. Il percorso, poco impegnativo e adatto anche ai meno allenati, ha misurato 7 km per il gruppo a piedi e 13 km per il gruppo in bicicletta con tappa aggiuntiva a Mezzi Po, tra soste varie per ricaricare le energie e godersi la natura in relax. Un’iniziativa che ha contato 300 iscritti, che si sono tuttavia dimezzati per via dello sfortunato cambio di programma che ha posticipato l’evento da domenica 22 a domenica 29 settembre causa maltempo. Tra i partecipanti numerose famiglie e gruppi di amici pronti a trascorre una giornata nella straordinaria pianura del Po torinese con i suoi mulini storici, ognuno con la propria storia. Tappa finale del percorso è stato il Mulino Nuovo di Settimo Torinese, dove si è tenuto il pranzo presso il birrificio Dynameet, con tanto di birra in omaggio. I partecipanti, infine, oltre a un buono Decathlon del valore di 5 euro, hanno avuto occasione di visitare l’Ecomuseo del Freidano e la Ri-ciclistica, entrambi inclusi nel contributo di partecipazione.