Sala Rossa: "Il Comune promuova la conoscenza dei progetti per i minori"

Il documento ricorda come da molti anni la Città di Torino abbia dimostrato attenzione ai problemi dei minori rafforzando, dove possibile, il sostegno alle famiglie naturali o attraverso affidi familiari o con progetti ad hoc. Tra i progetti, la mozione ricorda il progetto P.I.P.P.I. finalizzato a garantire il benessere dei minori in famiglie in difficoltà, il progetto Casa dell’Affidamento, polo di riferimento sul tema dell’affidamento familiare, inaugurata nel dicembre 2000, il progetto Lavoro dei Servizi Sociali che, in rapporto con l’autorità giudiziaria e la neuropsichiatria infantile, svolge un ruolo a supporto delle famiglie.