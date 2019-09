I giovani infermieri di Opi Torino in prima fila nella Giornata mondiale del cuore

Giovani infermieri in prima fila, lo scorso weekend in occasione della Giornata mondiale del cuore. L’evento, organizzato dall’associazione italiana Cuore e rianimazione “Lorenzo Greco”, ha portato in centro a Torino numerose associazioni per fare prevenzione sui rischi cardiovascolari e “addestrare” alla rianimazione cardiopolmonare precoce.

Negli stand tra piazza Castello e piazza San Carlo non è mancata l’attiva partecipazione delle nuove leve di infermieri. Con il loro inconfondibile entusiasmo i ragazzi della Consulta sono stati impegnati nella prevenzione primaria di alcuni importanti fattori di rischio noti per i problemi cardiaci come l’ipertensione arteriosa ed il diabete. Hanno anche rilevato a tantissimi cittadini rilevazioni la pressione arteriosa ed effettuato controlli glicemici gratuiti. Gli infermieri della Consulta Giovani hanno saputo regalare un sorriso anche ai più piccoli donando i gadget dell’Opi e cercando di indirizzare gli adulti nell’adozione di stili di vita più salutari per il loro cuore.

Domenica 29 settembre, grazie alla concessione da parte dell’AICR, i ragazzi della Consulta hanno continuato la loro attività nell’ambulatorio infermieristico mobile “Specchiobus” donato all’associazione da Fondazione Specchio dei tempi del quotidiano La Stampa. Circa 1000 i “passaggi” di cittadini stimati tra sabato e domenica. Un weekend durante il quale i giovani infermieri hanno potuto dare informazioni anche sulle attività della loro professione. «Eventi come questo – dice Alessio Rizzo, Consigliere di Opi Torino e coordinatore della Consulta Giovani - sono importanti per permettere a tutti di essere in grado di salvare una vita. Ogni cittadino, in caso di arresto cardiaco, dovrebbe essere in grado di intervenire tempestivamente con la rianimazione cardiopolmonare e di attivare il più precocemente possibile i soccorsi poiché in questi casi ogni secondo è indispensabile. Il ruolo dell’infermiere deve essere sempre più attivo nell’informazione e nell’educazione alla salute.