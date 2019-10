San Mauro Torinese, giochi e scambio di favole tra i nonni e i bimbi dell'asilo

Accompagnati in struttura dalla responsabile dell’asilo Patrizia Garrone, i bambini hanno potuto rivedere dopo la pausa estiva i loro nonni ‘adottivi’, facendo loro gran festa. I primi due incontri si sono articolati su attività di gioco-motorio (attraverso l’uso di palloncini, palle e cubi di spugna) e in un laboratorio di lettura con l’ascolto della storia “Di che colore è un bacio” e la realizzazione di coloratissimi disegni a tema da regalare ai loro amici. Nonna Anna Maria ha poi raccontato a una platea molto attenta le favole di Cappuccino Rosso e dei Tre Porcellini.

Con questo progetto la RSA di “Sereni Orizzonti” e la scuola “BimboPorto” puntano a favorire il riconoscimento dell’importanza degli anziani nella nostra società, creando una stabile coesione emotiva tra loro e i bambini. Un’opportunità preziosa per gli ospiti della struttura (in particolare quelli non autosufficienti) che purtroppo non hanno la possibilità di vedere spesso i loro stessi nipoti.