Facebook non si ferma: bloccate anche tutte le pagine di Blocco Studentesco

La totalità delle pagine social network del Blocco Studentesco, Instagram e Facebook, hanno subito una chiusura ingiustificata da parte del colosso multinazionale di Mark Zuckerberg. "Nel recente periodo - inizia la nota del movimento - la maggior parte delle pagine social del movimento, compresi molti profili e account privati, sono stati chiusi senza alcuna giustificazione o straccio di informazione. Più di cento pagine locali con centinaia di migliaia di follower hanno chiuso i battenti di punto in bianco. Una vera e propria offensiva 'totale' ad un movimento politico che da anni rappresenta liberamente gli studenti italiani all'interno delle scuole e che nell'ultimo anno si è confermato come primo movimento per numero di voti all'interno degli istituti della penisola".

"Un attacco - continua la nota - che è arrivato in un momento ben preciso della storia del nostro Paese: a pochi giorni dall'insediamento di un nuovo governo orientato politicamente a sinistra che ha tra i suoi principali sostenitori l'elite globalista e progressista dell'Unione Europea per arrivare fino al colosso Statunitense. Un attacco in odore di vero e proprio colpo di Stato, orchestrato per mettere a tacere ogni forma di opposizione politica e libertà di pensiero. Un’azione di censura che naturalmente ha trovato il plauso del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, a cui non è mancato quello dello stuolo di antifascismo militante che già si è riscoperto custode di uno status quo che nell'ultimo anno aveva miseramente perso".