Ravetti–Gallo (Pd): "L'assessora Poggio vuole smontare le ATL: mossa assurda e senza senso"

"Abbiamo assistito oggi, in Terza Commissione, a una dotta e fumosa lezione dell’Assessora Poggio sul turismo. L’unico passaggio evidenziato è stata la volontà di rivisitare la governance delle ATL, individuandole per prodotto turistico", hanno spiegato il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti e il Vicepresidente della III Commissione Raffaele Gallo.

"Non condividiamo questa visione e chiediamo all’Assessora Poggio di confrontarsi nel merito in Commissione e con i territori interessati. E’ assurdo smontare senza motivo una riforma del 2016 che sta portando risultati concreti, come dimostra il riconoscimento della Lonely Planet che ha indicato il Piemonte come seconda regione europea da visitare", precisano Ravetti e Gallo.