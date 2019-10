Marrone-Montaruli: "Domani FdI in piazza Castello per raccolta firme contro Ius Soli e legge Boldrini"

"Domani saremo in piazza Castello per ribadire forte e chiaro il nostro No allo Ius Soli": a dichiararlo sono la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e il capogruppo di Fdi in Regione Piemonte Maurizio Marrone, lanciando anche sotto la Mole la campagna nazionale di raccolta firme contro la "legge Boldrini" e la cittadinanza "facile".

"Dalle ore 15 alle 17, saremo in piazza per presentare la nostra iniziativa e dare inizio alla raccolta - ha proseguito Montaruli - E' necessario dare un segnale forte e chiaro a questo governo nato contro il volere degli italiani che ora si appresta a regalare la cittadinanza a migliaia di stranieri senza un serio processo di integrazione".

"Pensare che un semplice ciclo scolastico in un sistema di istruzione devastato dal ‘68 garantisca l’inclusione dei minori stranieri è una presa in giro - ha dichiarato Marrone - Senza garanzie di una reale appartenenza culturale e identitaria alla nostra civiltà faranno votare per il Parlamento pure gli islamici più radicali".

In piazza hanno annunciato la loro presenza anche i ragazzi di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di FdI.