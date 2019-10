Il muro contro il suq divide il M5S Torino: Russi contro la capogruppo Sganga

Il muro contro il suq a San Pietro in Vincoli divide anche la maggioranza Appendino. Nella serata di ieri la capogruppo comunale M5S Valentina Sganga aveva apertamente criticato questa misura, dicendo “non è la mia soluzione”.

Parole contestate dal collega Andrea Russi, che oltre a dissociarsi completamente spiega dopo come “dopo quasi 19 anni si sta per concludere l'esperienza nell'area del Canale dei Molassi, che ha portato a un crescendo di tensioni e a una convivenza sempre più difficile con gli abitanti del quartiere”.

Il consigliere pentastellato precisa come in questi tre anni in Comune sia arrivate lettere “firmate dai residenti di ben 21 condomini, oltre che dalla storica associazione dei Commercianti del Balon e dai Comitati Riuniti di Porta Palazzo, attraverso cui i cittadini chiedono aiuto all'amministrazione, esasperati dagli schiamazzi notturni, causati dall’occupazione di San Pietro in vincoli già dalla serata del venerdì, con conseguente inagibilità del parcheggio, dall’abusivismo, dalla sporcizia generale dell'area, soprattutto a fine mercato e dai diversi episodi di illegalità da loro denunciati”.

Per Russi lo spostamento del mercato del Libero Scambio su via Carcano è “il primo passo per agevolare gli organizzatori verso un percorso di legalità”. “Per funzionare -continua - il suq deve essere gestibile, ed è indubbio che l’area di Canale Molassi non lo renda tale”. “Per questi motivi, dopo gli innumerevoli tentativi di mediazione non andati a buon fine, accolgo con molto favore l'operazione di ieri, nata per arginare il fenomeno dei venditori abusivi che ogni sabato, dal 27 dicembre, hanno continuato ad occupare l'area di Borgo Dora nonostante il divieto” conclude Russi.