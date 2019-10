Croce Rossa e Pam insieme per le fasce più deboli di Torino: dal 7 al 12 ottobre torna la raccolta alimentare

Croce Rossa e Pam Local uniti, per il bene delle fasce più deboli di Torino: si svolgerà dal 7 al 12 ottobre, dalle ore 8 alle ore 22, la raccolta alimentare che quest’anno vedrà coinvolti 15 punti vendita Pam sparsi per la città della Mole. “Aiutaci ad Aiutare” è il messaggio scelto per l’iniziativa che mira a non lasciare indietro nessuno, in un momento di forte difficoltà sociale.

La collaborazione tra Croce Rossa e Pam, due realtà piuttosto differenti tra loro, ha infatti un doppio obiettivo: quello di sensibilizzare la popolazione su un tema molto attuale come quello della povertà alimentare e farlo con un gesto concreto. Una donazione.

Di fatto, subito dopo le casse dei quindici punti vendita che parteciperanno all’iniziativa, verranno posizionati dei punti di raccolta con un contenitore con stampato il logo dell’iniziativa: i clienti che lo vorranno potranno riporre lì i prodotti da donare in beneficienza. Come sempre, il consiglio della Croce Rossa è quello di donare alimenti e/o prodotti a lunga conservazione. Alcuni esempi concreti? pasta secca, riso, olio, zucchero, legumi in scatola, biscotti secchi, fette biscottate, marmellate/miele, tonno in scatola, carne in scatola, latte a lunga conservazione, pelati e sughi, succhi di frutta in brik, dentifricio, sapone liquido e detersivo piatti.

Graziano Giardino, presidente del Comitato Croce Rossa Torino, ha spiegato come nonostante l’aumento delle difficoltà sociali in città sia sempre più evidente, l’impegno della Croce Rossa per aiutare le fasce più deboli sia totale ed estenuante: “Con i nostri volontari attiviamo azioni per aiutare concretamente le famiglie e le persone che vivono in precarietà distribuendo periodicamente pacchi viveri e offrendo generi di conforto alle persone senza dimora con attività di unità di strada. È prioritario per effettuare tale attività avere un magazzino sempre rifornito di beni di prima necessità e a lunga conservazione che è possibile solo grazie alla generosità e sensibilità delle persone”.

Fondamentale la collaborazione con altri enti, al fine di dare vita a progetti ambiziosi che portino un aiuto concreto tangibile sul territorio. La sinergia con Pam Local, in tal senso, ne è il perfetto esempio. “Siamo orgogliosi di poter essere al fianco di Croce Rossa per questa iniziativa benefica – afferma Renato Mazzucco, Direttore Vendite prossimità Pam – La nostra insegna da sempre cerca di instaurare un rapporto di famigliarità con i propri clienti ed è proprio a loro che chiediamo un piccolo gesto solidale per aiutare le persone della loro stessa città che si trovano in un momento di difficoltà”.