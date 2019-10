L'assessore regionale Rosso incontra la federazione associazioni piemontesi in Argentina

Scambi turistici e culturali e possibilità per i giovani argentini di origini piemontesi di svolgere stage nelle aziende nostrane: sono questi i pilastri su cui lavorare, per rafforzare i rapporti con la comunità piemontese in Argentina.

È quanto emerso nella mattinata dell’8 ottobre, nel corso dell’incontro tra l’assessore all’Emigrazione, Roberto Rosso, e la delegazione della Fapa (Federacion Asociaciones Piemontesas Argentinas), guidata da Edelvio Sandrone, in questi giorni in Italia per incontrare le istituzioni e porre le basi per nuove forme di collaborazione tra i piemontesi emigrati e la loro terra d’origine.

Un incontro cordiale, quello con Rosso, nel corso del quale Sandrone ha ribadito come tra le generazioni emigrate da diversi anni sia molto forte il legame con il Piemonte, mentre i giovani si sentano più “cittadini del mondo”. Per questo la Federazione ha chiesto alla Regione di agevolare le trasferte di corali, gruppi musicali o folkloristici con un repertorio adatto ai ragazzi, che aiutino a diffondere la cultura piemontese in Argentina anche presso di loro.

Altro tema trattato è stato quello del turismo: i componenti della delegazione hanno sottolineato come il Piemonte non sia considerato dai loro connazionali come una meta privilegiata per un soggiorno in Italia, rispetto alle più “classiche” Roma, Firenze e Venezia. La Fapa, in questo senso, si è offerta di fare da tramite, stringendo rapporti più stretti con gli enti che in Piemonte si occupano di turismo, che possano fornirgli il materiale informativo e i calendari delle manifestazioni in programma. Utili anche i gemellaggi e in questo senso Rosso ha suggerito di cercare di creare legami con Comuni che abbiano già in atto esperienze del genere con altre città nel mondo.

Non è mancato lo spazio dedicato alla collaborazione economica: Sandrone, infatti, ha evidenziato come i giovani piemontesi naturalizzati in Argentina potrebbe trarre grandi vantaggi dal poter svolgere degli stage in Piemonte. Di qui la richiesta alla Regione di un interessamento presso le Unioni industriali o oltre associazioni di categoria per rendere possibile questo scambio. Dai giovani, per Rosso, si può passare a veri e propri accordi e sinergie operatori econonomici di analoghe categorie merceologiche sui due lati dell’oceano Atlantico. Interessati potrebbero essere il distretto del vino delle Langhe e del Monferrato, il distretto del riso di Vercelli e Novara, unico in Europa, e il distretto dell’automotive.

Infine, il presidente Sandrone ha invitato ufficialmente Rosso e la Giunta a prendere parte al Congresso nazionale dei piemontesi in Argentina, che si terrà a Cordoba nell’aprile 2020. Una missione, che, per Rosso, potrebbe essere l’occasione per coinvolgere gli imprenditori interessati a partnership con le aziende del luogo.