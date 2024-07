Crack e cocaina erano nascosti nella lavatrice: in manette spacciatore di Barriera

Nascondeva cocaina e crack nella lavatrice: la Polizia di Stato ha arrestato un gabonese di 36 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo pomeridiani gli agenti, mentre stavano passando in via Monte Rosa, hanno visto uscire da un palazzo l'africano già noto: l'uomo in passato era già stato arrestato proprio dagli stessi poliziotti.

Cerca di ingoiare la droga

Accortosi della loro presenza, l'extracomunitario ha cercato di scappare a piedi. Raggiunto da uno degli agenti, il 36enne ha cercato di divincolarsi e ingoiare alcuni dosi di droga. Gli operatori sono riusciti a fermarlo, facendo cadere al suolo 12 dosi di crack incartate in cellophane giallo. Mentre gli stavano mettendo le manette ai polsi, il gabonese è stato avvicinato da alcuni connazionali, ai quali ha rivolto alcune parole nella propria lingua, facendo poi cadere in terra delle chiavi.

Il mazzo è stato immediatamente recuperato dai poliziotti, che lo hanno utilizzato per entrare del palazzo. All’interno di una cassetta della posta, gli agenti hanno trovato nascosta fra dei fogli di giornale una chiave, che gli ha permesso di entrare nella casa dell'africano.

Crack e cocaina nella lavatrice

Qui i poliziotti hanno circa 800 grammi di cocaina e crack, in parte occultati sotto il coperchio della lavatrice con un pacco di caffè, verosimilmente per mascherarne il caratteristico odore. E' stato rinvenuto anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, come forbici, accendini, rotoli di sacchetti di nylon e la somma di quasi 5000 € in contanti, anch’essi occultati.