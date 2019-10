Arriva l'Apocalisse, adesso che si fa? Lo racconta il Circolo dei lettori

Come si affronta l’apocalisse a livello personale? Se lo sono chiesti Roberto Recchioni e la band Il Muro del Canto, e la risposta è nel romanzo grafico RSDIUG. Roma sarà distrutta in un giorno (Feltrinelli Comics). Il celebre fumettista racconta al Circolo dei lettori, mercoledì 16 ottobre ore 21, in dialogo con Marco Peano, come i romani reagirebbero al disastro nella capitale.