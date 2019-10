“Tempo al tempo”, al via la settima edizione del Festival dell’Innovazione e della Scienza [FOTO]

Tutto pronto per la nuova edizione del Festival dell’Innovazione e della Scienza, arrivato quest’anno alla settima edizione. L’evento, divenuto ormai un appuntamento fisso per la città di Settimo Torinese e una rassegna di divulgazione scientifica tra le più riconosciute in Italia, si svolgerà dal 12 al 20 ottobre ed avrà come protagonisti numerosi ospiti di primo piano nel panorama nazionale, come il vignettista e fumettista Makkox, al secolo Marco d’Ambrosio, che condurrà il pubblico nel racconto dei tempi comici legati alla satira televisiva.

Il tema di quest’edizione, infatti, sarà proprio il tempo: dai cambiamenti climatici ai paradossi temporali, dalla fantascienza ai tempi comici e altro ancora, attraverso incontri, laboratori, spettacoli, exhibit.