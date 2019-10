Fratelli d'Italia lancia in Piemonte la sua prima scuola di formazione politica

Fratelli d'Italia lancia la sua prima scuola di formazione politica, a livello nazionale, in Piemonte.

L'anno accademico 2019-2020, dedicato al tema "Da Cavour a Marchionne", prenderà il via il 26 ottobre: i corsi si svolgeranno il sabato mattina tra ottobre e maggio. A tenere la prima lezione, presso la sede regionale in via Nizza 43 alle 10.30, il Coordinatore Nazionale FdI Guido Crosetto.

"Sarà un momento - ha spiegato il Coordinatore Regionale FdI Fabrizio Comba - di incontro con i giovani e non solo, per chi nutre passione per la politica". "Mai come oggi - ha proseguito - c'è bisogno di contatto tra politica e la base, ma soprattutto di raccogliere l'interesse delle persone. Nella nostra società c'è bisogno di buona politica e buoni amministratori", ha concluso Comba.

La scuola, come ha spiegato il responsabile regionale del Dipartimento Cultura Fabrizio Priano, "sarà a numero chiuso con 50 posti e sarà aperta a tutti coloro che vogliono formarsi".