Il M5S Torino "diserta" la commissione cultura, polemica tra i grillini

È polemica a Palazzo Civico, dove questa mattina i consiglieri del M5S non hanno preso parte alla Commissione Cultura. Un'assenza determinata da "Italia a 5 Stelle", la manifestazione politica pentastellata in programma il 12 e 13 ottobre a Napoli.

Ad attaccare la maggioranza il consigliere del PD Mimmo Carretta che, postando su Facebook una foto della Sala dell'Orologio, dove erano presenti la collega Chiara Foglietta e il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, commenta "ore 9 in commissione cultura si parla di giovani e futuro. Argomenti che evidentemente non interessano a questa maggioranza: giunta e consiglieri pentastellati hanno disertato in massa, tutto molto triste".

A replicare nei commenti è il consigliere del M5S Antonio Fornari, che posta una locandina della kermesse pentastellata partenopea. Un'immagine che non è piaciuta alle colleghe Daniela Albano, che scrive "Ma che risposta è?", e Serena Imbesi, che parla di "Ingiustificabile".