Promettevano di riscattare i debiti e poi minacciavano i clienti: arrestati a Torino per estorsione

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesse dal tribunale di Torino, per estorsione e tentata estorsione nei confronti di tre italiani, di 33, 34 e 36 anni. Le indagini hanno permesso di documentare cinque tentate estorsioni e due consumate mediante violenze fisiche e minacce di morte con l’uso di una pistola.

È stato accertato che le vittime si erano rivolte al gruppo per recuperare dei soldi ma oltre a non aver recuperato il proprio denaro sono state costrette a versare loro ingenti somme per la parcella.