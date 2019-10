Il talent tocca anche il mondo della bellezza: ecco le migliori squadre di truccatori, estetiste e acconciatori [FOTO]

Eccoli, i migliori professionisti tra truccatori, estetiste e acconciatori di tutto il Piemonte. In tempo di talent, chi possiede l'X factor per la cura della persona si è messo in luce nella giornata di oggi in occasione della selezione piemontese di "Crea bellezza 2019". E i vincitori ora sono attesi dalla finale nazionale del 28 ottobre, a Roma.



E a spuntarla è stato Mariano Parisi (Primo posto per i professionali), mentre tra le scuole i primi tre posti sono andati tutti a squadre della Engim San Luca e più precisamente al primo posto Via col Team (Rossella O'Hara), al secondo Distribution (Medusa) e al terzo Cartoonia (Jessica Rabbit).

Sono stati in tutto 12 i team a confronto in pedana, per puntare ai premi in palio per tremila euro. Tutto questo è il concorso nazionale di Cna Acconciatori e Estetica in cui a colpi di spazzola, pennello e talento, gli acconciatori ed i make-up artist possono mostrare le proprie capacità e creatività.



La cornice è stata Pianezza presso l’agenzia formativa Salotto & Fiorito. Mentre nella capitale i duelli decisivi si terranno presso l’Accademia L’Oréal, dove verranno proclamati i migliori hair stylist e makeup artist in grado di creare i look delle prossime stagioni.