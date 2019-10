‘Se mi vuoi bene’ a Torino il nuovo film del duo Brizzi-Bisio: “Città perfetta per il cinema”

Una commedia divertente, in grado di diventare un vero e proprio spot per Torino. È ambientato integralmente nel capoluogo piemontese “Se mi vuoi bene”, ultimo film del regista Fausto Brizzi che vede come protagonista l’attore Claudio Bisio.

Il film, che uscirà nelle sale cinematografiche giovedì 17 ottobre, è tratto dall’omonimo best seller del regista tradotto in 30 paesi. Ogni scena, dalla prima all’ultima, è girata a Torino. “Questa città mi porta bene, qui ho girato i miei migliori film” spiega il regista. “Ho fatto sopralluoghi in anticipo, alcune scene le ho poi scritte dopo aver visto il luogo. Sono generate dalle emozioni e dalle sensazioni del sopralluogo” racconta Brizzi. Il regista ha spiegato come la città si presti a essere location perfetta per girare un film: “C’è grande disponibilità, anche delle persone che non si lamentano se per un giorno blocchiamo una via. Architettonicamente poi, Torino è molto adatta al cinema”. Sensazioni condivise anche da Claudio Bisio: “Torino si presta, ha palazzi incredibili. È giusto raccontarla, viverla”.

“Se mi vuoi bene”, prodotto da Film Commision Torino Piemonte, è inoltre stato girato con una troupe composta per il 50% da professionisti locali. Le riprese hanno coinvolto diversi luoghi della città: dalle Ogr al Polo del ‘900, passando per il ristorante Soul Kitchen e il Valentino o la Nuvola Lavazza. Location in grado di conquistare letteralmente gli attori coinvolti nelle riprese del film: “Ci verrei a vivere domani, ne sono follemente innamorata” è l’ammissione di Lucia Ocone. Piacevolmente sorpresa anche Lorena Cacciatore: “E’ una città straordinaria e si sta benissimo, ci ha accolto con calore”.

Il film di Brizzi è una pellicola terapeutica, che porta in Italia un genere poco frequentato come quello della dramedy, che ruota attorno al concetto di amicizia e lo valorizza nei momenti di difficoltà. Torino, come detto, ne è inconsapevole protagonista: un motivo in più per non perdersi “Se mi vuoi bene” nelle sale cinematografiche della nostra città.