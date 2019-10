Sostegno alle attività produttive del territorio: la giunta comunale approva l'atto di indirizzo

Questa mattina la Giunta comunale, con l’obiettivo di dare un sostegno alle attività produttive cittadine, ha approvato un atto di indirizzo per dare il via alla pubblicazione di una Manifestazione di interesse volta a ricercare soggetti interessati a offrire servizi e prodotti creditizi appositamente dedicati alle piccole imprese economiche e produttive di Torino.

Lo sviluppo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la creazione di nuove attività imprenditoriali e il consolidamento di quelle esistenti, sono elementi fondamentali per la crescita del sistema economico-produttivo ma, spesso, nonostante le capacità imprenditoriali, la scarsa liquidità non permette agli imprenditori di sostenere i necessari investimenti.

Poiché l’accesso al credito rappresenta la principale fonte di liquidità per gli investimenti l’esecutivo di Palazzo Civico, senza svolgere alcuna attività di mediazione finanziaria, ha ritenuto opportuno proporre un intervento a supporto del sistema. A tal fine, per far conoscere agli imprenditori gli Istituti di credito interessati a offrir loro servizi e prodotti creditizi a condizioni agevolate, questi ultimi saranno inseriti in una apposita pagina internet del sito istituzionale della Città. Inoltre, in accordo con le singole realtà finanziarie che aderiranno all’iniziativa l’Amministrazione concorderà ulteriori forme di diffusione dell’informazione.